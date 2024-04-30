Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu: Harika bir baba
Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, önceki gün kuaförüne girerken görüntülendi. Tevetoğlu, "Çok güzel albüm geliyor az kaldı" dedi. Tevetoğlu, eşinin kızıyla ilişkisiyle ilgili de konuştu.
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Megastar 2016 yılında beş senedir beraber olduğu Pınar Tevetoğlu ile evlenmişti. Çift gözlerden uzak yaşamayı tercih etti ve 2018 yılında Liya isimli bir kızları olmuştu.
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Çiftten Pınar Tevetoğlu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; müjdeyi veren Pınar Tevetoğlu, "Çok güzel albümü, geliyor az kaldı" dedi.
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"Liya artık büyüdü 6 yaşında. Babasıyla arası süper. Süper bir baba, çok ilgili" diyen Tevetoğlu, "Eşiniz kızı olduğu için kendisini şanslı hissediyor mu?" sorusuna da "Şanslı hissediyor bence" yanıtını verdi.
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"Liya size mi daha düşkün babasına mı?" sorusunu da yanıtlayan Pınar Tevetoğlu, "Babaya" ifadelerini kullandı.