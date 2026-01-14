Blok3, babasının hayalindeki otomobili satın aldı: 10 milyon TL ödedi
Müzik dünyasının popüler isimlerinden Blok3 (Hakan Aydın), babasına aldığı lüks hediye ile gündemde. Ünlü rapçi, babasının hayali olduğu öğrenilen ve piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan bir otomobil satın aldı.
Blok3 olarak bilinen ünlü rapçi Hakan Aydın, son olarak Demet Akalın'la yaşadığı polemik sonrası sık sık gündeme geliyor...
Ünlü rapçi, bu defa sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Blok3, babasının hep hayalini kurduğu şeyi bugün kendisinin gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rapçi, babasının çok istediği arabayı aldığı ve ona hediye ettiğini gösterdi. Ünlü şarkıcı o anları video çekip hayranlarıyla paylaştı.
Blok3'ün babası ise mutluluğunu ve sevincini gizleyemedi. Ünlü rapçi ve babası daha sonra birlikte 10 milyon TL değerindeki araçla poz verdi.