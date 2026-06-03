Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan sezon finalinin ardından soluğu Avusturya'da aldı

Taşacak Bu Deniz, hafızalardan silinmeyecek 31. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yoğun geçen çekim maratonunun tamamlanmasının ardından, başarılı oyuncu Zeynep Atılgan soluğu hemen tatilde aldı...

Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan sezon finalinin ardından soluğu Avusturya'da aldı
Elele Online

Elele Online

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz cuma akşamı yayınlanacak olan 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin çekimleri ise bugün tamamlanacak.

Taşacak Bu Deniz 31. bölümüyle ekranlara veda edecekPlusTaşacak Bu Deniz 31. bölümüyle ekranlara veda edecek

ZEYNEP ATILGAN TATİLE ÇIKTI

Kendi çekimlerini tamamlayan Zeynep Atılgan, sezonun yorgunluğunu atmak için hemen tatile çıktı.Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan sezon finalinin ardından soluğu Avusturya'da aldı - Resim : 2

Dizinin Fadime'si Atılgan soluğu Avusturya'da aldı. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan sezon finalinin ardından soluğu Avusturya'da aldı - Resim : 3

 
 
 
 
 
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