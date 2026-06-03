Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan sezon finalinin ardından soluğu Avusturya'da aldı
Taşacak Bu Deniz, hafızalardan silinmeyecek 31. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yoğun geçen çekim maratonunun tamamlanmasının ardından, başarılı oyuncu Zeynep Atılgan soluğu hemen tatilde aldı...
Elele Online
TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz cuma akşamı yayınlanacak olan 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin çekimleri ise bugün tamamlanacak.
ZEYNEP ATILGAN TATİLE ÇIKTI
Kendi çekimlerini tamamlayan Zeynep Atılgan, sezonun yorgunluğunu atmak için hemen tatile çıktı.
Dizinin Fadime'si Atılgan soluğu Avusturya'da aldı. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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