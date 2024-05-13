Taze anne Gonca Vuslateri'den paylaşım: Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf

Geçtiğimiz hafta kızını kucağına alan taze anne Gonca Vuslateri'den Anneler Günü için yeni bir paylaşım geldi.

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Taze anne Gonca Vuslateri'den paylaşım: Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf - Resim : 1

Hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıklayan oyuncu Gonca Vuslateri, Mart ayında sevgilisi Levent Bey ile nikah masasına oturmuştu. 

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Taze anne Gonca Vuslateri'den paylaşım: Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf - Resim : 2

26 Nisan 2024 tarihinde kızını dünyaya getiren Vuslateri, büyük bir mutluluk yaşamıştı. Anne olduktan sonra ilk kez paylaşım yapan Gonca Vuslateri, hastane odasında çekilen kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. 

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Taze anne Gonca Vuslateri'den paylaşım: Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf - Resim : 3

Vuslateri Anneler Günü öncesinde yaptığı paylaşımda, ilk günlerdeki halini paylaşarak şunları söyledi:

"Yarın #annelergünü... Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf... Son günü de hiç olmayan bir yolculuk..." 

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Taze anne Gonca Vuslateri'den paylaşım: Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf - Resim : 4

"Bu muhteşem duygu için Asya’ya ve babasına çoook teşekkür ederim... Bu kadar çok fotoğraf çekimi yaptım. Yıllar sonra ilk kez bir fotoğrafımı çok beğendim. Çünkü gerçek... Çünkü o yorgun ama mutlu bakan kadını ben tanıyorum." 