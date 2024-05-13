Taze anne Gonca Vuslateri'den paylaşım: Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf

Hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıklayan oyuncu Gonca Vuslateri, Mart ayında sevgilisi Levent Bey ile nikah masasına oturmuştu.
26 Nisan 2024 tarihinde kızını dünyaya getiren Vuslateri, büyük bir mutluluk yaşamıştı. Anne olduktan sonra ilk kez paylaşım yapan Gonca Vuslateri, hastane odasında çekilen kareleri takipçileriyle paylaşmıştı.
Vuslateri Anneler Günü öncesinde yaptığı paylaşımda, ilk günlerdeki halini paylaşarak şunları söyledi:
"Yarın #annelergünü... Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf... Son günü de hiç olmayan bir yolculuk..."
"Bu muhteşem duygu için Asya’ya ve babasına çoook teşekkür ederim... Bu kadar çok fotoğraf çekimi yaptım. Yıllar sonra ilk kez bir fotoğrafımı çok beğendim. Çünkü gerçek... Çünkü o yorgun ama mutlu bakan kadını ben tanıyorum."