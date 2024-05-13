Taze anne Gonca Vuslateri'den paylaşım: Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf

"Bu muhteşem duygu için Asya’ya ve babasına çoook teşekkür ederim... Bu kadar çok fotoğraf çekimi yaptım. Yıllar sonra ilk kez bir fotoğrafımı çok beğendim. Çünkü gerçek... Çünkü o yorgun ama mutlu bakan kadını ben tanıyorum."