Teoman: 80 yaşımdan sonra evliliği düşünürüm

Rockçı Teoman, 12 yıllık arkadaşlığın ardından fotoğrafçı Ayşe Kaya ile 2012'de nikâh masasına oturmuş, 2015'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Türk rock müziğinin usta ismi 55 yaşındaki şarkıcı, Cihangir’de gazetecilerle ettiği sohbette evlilikle ilgili sözleriyle dikkat çekti.

"70 yaş evlilik düşüncesini de değiştirdim"

Habertürk‘ün haberine göre Teoman konuyu yaşlılığa getirerek evlilik fikrinde bazı değişikliklere gittiğini belirtti:

“Ayvayı yedik, yaşlanıyoruz. Yıllar çok hızlı geçiyor. Bir yaşa geldikten sonra daha da hızlanıyor. 70 yaş evlilik düşüncesini de değiştirdim. Erken olduğunu düşünüyorum. 80 yaşımdan sonra evliliği düşünmeye başlarım.”

“Beni ne yeni nesil anlayacak ne de eski nesil” şeklindeki sözlerinin de hatalı olduğunu söyleyen şarkıcı, yeni albümünü beklediğinden çok daha fazla kişinin sevdiğini söyledi: “Bu albümü küçük bir kitle ve kendim için yapmıştım. Gençler iki dakikalık şarkılar seviyorlar. Benim albümümde 13 dakika bile şarkı var. Enteresan bir albüm yapmak istedim o yüzden böyle yaptım.”