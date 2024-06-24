Teoman vasiyetini açıkladı: "Birikimlerimin dörtte biri..."

Kendisini baba olarak beğenmediğini söyleyerek samimi itirafta bulunan Teoman sözlerini şöyle sürdürdü: "Küçükken kendimi, babam olmadığı, maddi olarak da zayıf olduğumuz için hep çok güvensiz hissettim. Dayanağım olmadığını düşündüm hep. Bu beni huzursuz biri yaptı. Kızım öyle hissetmesin istiyorum"