Teoman vasiyetini açıkladı: "Birikimlerimin dörtte biri..."

Türkiye’nin en sevilen ve şarkıları en beğenilen sanatçılarından biri olan Teoman, vasiyetine dair açıklamalarda bulundu.
Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Teoman mirasının dörtte birini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıkladı.
Teoman konuyla ilgili "Kanuni düzenlemeler nedeniyle vasiyetimi istediğim gibi yazamadım. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" ifadelerini kullandı.
Kendisini baba olarak beğenmediğini söyleyerek samimi itirafta bulunan Teoman sözlerini şöyle sürdürdü: "Küçükken kendimi, babam olmadığı, maddi olarak da zayıf olduğumuz için hep çok güvensiz hissettim. Dayanağım olmadığını düşündüm hep. Bu beni huzursuz biri yaptı. Kızım öyle hissetmesin istiyorum"