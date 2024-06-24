Teoman vasiyetini açıkladı: "Birikimlerimin dörtte biri..."

Rock müziğin duayen ismi Teoman verdiği bir röportajda mirasını kime bırakacağıyla ilgili konuştu.

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Teoman vasiyetini açıkladı: "Birikimlerimin dörtte biri..." - Resim : 1

Türkiye’nin en sevilen ve şarkıları en beğenilen sanatçılarından biri olan Teoman, vasiyetine dair açıklamalarda bulundu.

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Teoman vasiyetini açıkladı: "Birikimlerimin dörtte biri..." - Resim : 2

Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Teoman mirasının dörtte birini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıkladı. 

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Teoman vasiyetini açıkladı: "Birikimlerimin dörtte biri..." - Resim : 3

Teoman konuyla ilgili "Kanuni düzenlemeler nedeniyle vasiyetimi istediğim gibi yazamadım. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" ifadelerini kullandı.

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Teoman vasiyetini açıkladı: "Birikimlerimin dörtte biri..." - Resim : 4

Kendisini baba olarak beğenmediğini söyleyerek samimi itirafta bulunan Teoman sözlerini şöyle sürdürdü: "Küçükken kendimi, babam olmadığı, maddi olarak da zayıf olduğumuz için hep çok güvensiz hissettim. Dayanağım olmadığını düşündüm hep. Bu beni huzursuz biri yaptı. Kızım öyle hissetmesin istiyorum"