Tescilli güzel Demet Şener: Yüzde 99 orjinalim!

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen eski manken Demet Şener, İzmir'de bulunan bir güzellik merkezine konuk oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Estetik müdahalelerle aranız nasıl?" sorusuna yanıt verdi.

"Yüzde yüz doğal diyemesem de yüzde 99 doğalım"

"Doğallığı benimsemiş biriyim. 1995 yılında henüz 18 yaşımı doldurmadan Türkiye güzeli seçilmiştim. Şu an 46 yaşındayım. Elbette küçük dokunuşlarla cilt altı kalitemizi iyileştiriyoruz. Yaşla gelen cilt elastikiyetinin kaybı ve güneşin etkisi gibi faktörler var. Bu nedenle bazı işlemler yaptırıyorum ama büyük değişiklikler için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Burnum ve gözlerim doğal. Birazcık, ancak minimal müdahaleler söz konusu. Yüzde yüz doğal diyemesem de yüzde 99 doğalım" şeklinde yanıt verdi.

"Bir anne olarak daha ne isteyebilirim ki?"

Oğlu Ömer'in Real Madrid basketbol takımına transfer olması konusunda da Şener, "Çok mutluyum. Bir anne olarak daha ne isteyebilirim ki? Ama ani gelişince duygusallaştım. Ayrılık beni duygulandırdı" dedi.