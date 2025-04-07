‘Teşkilat’ dizisinde sürpriz bir ayrılık daha! Murat Aygen diziye veda ediyor
TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan 'Teşkilat' dizisinde boykot çağrısı nedeniyle dizinin oyuncu kadrosundan Aybüke Pusat çıkarılmıştı. Şimdi ise dizinin Tufan’ı Murat Aygen daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle ekipten ayrılacak.
Pazar akşamları TRT ekranlarında seyirci ile buluşan ‘Teşkilat’ dizisi yayınlandığı her bölümle yoğun bir ilgi görmeye devam ediyor. Yaptığı 'boykot' paylaşımı nedeniyle Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarıldığı Teşkilat dizisinden bir veda haberi daha geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dizinin Tufan’ı Murat Aygen daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle ekipten ayrılacak. Vedaların süreceği dizi haziran ayına kadar reyting başarısını sürdürürse 6. sezonu da çekilecek.
Aygen'in ayrılığının Pusat ile yaşanan gerilimle alakalı olmadığını belirten Altuntaş, dizide Pusat'ın partnerini canlandıran Tolga Sarıtaş'ın da kadroda kalmaya devam edeceğini belirtti.
Altuntaş, kendisine yöneltilen 'Tolga Sarıtaş'ın diziden ayrılması söz konusu mu?' sorusuna 'Devam ediyor, ayrıca herkesin sözleşmesi var. Cezai şartlar da çok büyük rakamlar...' yanıtını verdi.