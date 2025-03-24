The Last Of Us yıldızı Bella Ramsey'e otizm teşhisi konuldu

21 yaşındaki oyuncu, bu tanıyı aldıktan sonraki hislerini "Beni özgürleştirdi. Herkesin yapabilir gibi gözüktüğü gündelik işleri yapamamam karşısında kendime karşı daha nazik davranıyorum. Bunun bilinmemesi için hiçbir gerekçe yok" sözleriyle anlattı.