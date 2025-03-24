The Last Of Us yıldızı Bella Ramsey'e otizm teşhisi konuldu
The Last Of Us dizisinin başrolü Bella Ramsey, British Vogue'a konuştu. Emmy'ye aday gösterilen Bella Ramsey, dizinin ilk sezonunun çekimleri sırasında otizm tanısı aldığını açıkladı.
Bella Ramsey, HBO’nun popüler dizisi The Last of Us’ta Ellie Williams karakterine hayat veriyor. 21 yaşındaki genç oyuncu British Vogue'a konuştu.
Ünlü oyuncu, "The Last of Us'ın birinci sezonunun çekimleri sırasında bana otizm teşhisi kondu" dedi. Dizideki performansıyla Emmy'ye aday gösterilen Bella Ramsey, setteki bir kişinin otizmli kızı olduğunu ve onun tavsiyesiyle psikiyatrik değerlendirmeden geçtiğini söyledi.
21 yaşındaki oyuncu, bu tanıyı aldıktan sonraki hislerini "Beni özgürleştirdi. Herkesin yapabilir gibi gözüktüğü gündelik işleri yapamamam karşısında kendime karşı daha nazik davranıyorum. Bunun bilinmemesi için hiçbir gerekçe yok" sözleriyle anlattı.
Otizmin oyunculuğuna katkısı olduğuna inandığını da söyleyen Bella Ramsey, "Hep diğerlerini izleyip bir şeyler öğreniyorum" dedi.