Tolga Karel'den beklenmedik çıkış: Gelin size gördüğüm yerde...
Oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen ve kendine orada bir hayat kuran oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından oyuncu Fırat Tanış'a ağır sözler sarf etti.
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteri ile tanınan Tolga Karel, Survivor programına katılmasının ardından Türkiye'yi terk etmiş ve burada TIR şoförlüğüne başlamıştı.
Kısa süre içerisinde işlerini büyüten ve şimdilerde bir lojistik firmasının sahibi olan Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin başrol oyuncusu Fırat Tanış hakkında ağır ifadeler kullandı.
'GÖRDÜĞÜM YERDE AĞZINI BURNUNU KIRACAĞIM'
Karel, yaptığı paylaşımda takipçilerine "Gelin size gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım oyuncuyu açıklayayım" ifadelerini kullanırken, devam eden paylaşımlarda Fırat Tanış'a yönelik şu paylaşımları yaptı:
Karel, "Ahmed dönemi Patrona Halil isyanını anlatıyor, yani Lale Devri. Fırat Tanış'ın kaprisleri ve en sonunda hamam sahnesinde 'mekanı ısıtmadılar' diye koskoca platoyu, işi bıraktı gitti. Şaka değil bu yüzden TRT güzelim işi bitirdi. 100'lerce insan işsiz" ifadelerini kullandı.
"Neymiş, hamam sahnesinde çok üşümüş de işi bırakmış. Biz 3 gün ormanda yattık Cemal Hünal'la, atlı savaş sahnesini çekebilmek için ağzımızı açmadık. O yüzden Fırat Tanış'ın işi rast gitmedi, gitmeyecek de. Çünkü çok ah aldı."