Tolga Karel'den beklenmedik çıkış: Gelin size gördüğüm yerde...

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteri ile tanınan Tolga Karel, Survivor programına katılmasının ardından Türkiye'yi terk etmiş ve burada TIR şoförlüğüne başlamıştı.

Kısa süre içerisinde işlerini büyüten ve şimdilerde bir lojistik firmasının sahibi olan Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin başrol oyuncusu Fırat Tanış hakkında ağır ifadeler kullandı.