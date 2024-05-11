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Tolga Sarıtaş nişanlısı Zeynep Mayruk'un doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun, iyi ki varsın Zeynom
Haziran ayında dünya evine girmeye hazırlanan oyuncu Tolga Sarıtaş, nişanlısı Zeynep Mayruk'un doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.
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Uzun süredir birliktelik yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, birkaç ay önce ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
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Haziran ayında evleneceklerini açıklayan çiftten tasarımcı Zeynep Mayruk, 10 Mayıs'ta 35 yaşına bastı.
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Tolga Sarıtaş, müstakbel eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, Mayruk'a "İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım Zeyno'm" diye seslendi.