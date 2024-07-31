Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Teşkilat dizisinin beşinci sezon hazırlıkları başladı. Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş da TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oluyor. Sarıtaş dizide Altay rolünü oynayacak.

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Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor - Resim : 1

Yaz başında 4 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlenen Tolga Sarıtaş, yeni sezon için kararını verdi.  

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Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor - Resim : 2

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu TRT1’in Tims&B imzalı fenomen dizisi Teşkilat’ın beşinci sezonu için anlaşma sağladı. 

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Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1’in Tims&B imzalı fenomen dizisi Teşkilat’ın beşinci sezonu merakla bekleniyor. Pazar akşamları seyirciyle buluşan diziye Çağlar Ertuğrul’un ardından gelen Murat Yıldırım sezon sonunda ayrılmıştı.

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Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor - Resim : 4

Yıldırım’ın vedasının ardından ekibe katılacak oyuncu merak konusuyken bu ismin kulislerde Tolga Sarıtaş olduğu konuşulmuştu.