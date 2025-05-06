Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ta Altay karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın baba olacağı öğrenilmişti. Şimdi de Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a 27 Haziran'da hayatını birleştirmişti.
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''Baba'', "Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza", "Teşkilat" gibi dizilerde rol alan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'tan müjdeli haber gelmişti. Çiftin bebek beklediği öğrenilmişti.
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Magazin Burada muhabirleri tarafından bir etkinlikte görüntülenen Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, heyecanla bekledikleri bebeklerinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.
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Erkek bebek beklediklerini söyleyen çiftten Tolga Sarıtaş, şu ifadeleri kullandı:
"İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah."