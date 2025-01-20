TRT1’in yeni dizisi ‘Bir Zamanlar İstanbul’un ilk fragmanı yayınlandı! İşte konusu ve oyuncuları

Dizi 90’ların puslu dünyasına ışık tutan Bir Zamanlar İstanbul, iki gencin dönemin zalimlerine karşı yazdığı Köroğlu destanını anlatıyor. Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Ali ve Alina Boz’un hayat verdiği Seher’in okul koridorlarında başlayan adalet arayışı, onları İstanbul suç dünyasının dengesini sarsacak bir ikiliye çevirecek.