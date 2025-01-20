TRT1’in yeni dizisi ‘Bir Zamanlar İstanbul’un ilk fragmanı yayınlandı! İşte konusu ve oyuncuları
TRT1’in merakla beklenen yeni dizisi“ Bir Zamanlar İstanbul”un ilk fragmanı yayınlandı. Proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait, yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği ‘Bir Zamanlar İstanbul’ konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
TRT 1 kanalının yeni sezon yapımı olmaya hazırlanan ‘Bir Zamanlar İstanbul’ dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı dizi, çok yakında TRT1 ekranlarında olacak.
Proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait, yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği dizi iddialı oyuncu kadrosu ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle sezonun en çok konuşulacak yapımı olmaya hazırlanıyor.
Dizinin kadrosunda Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un dışında Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi isimler yer alıyor.
Dizi 90’ların puslu dünyasına ışık tutan Bir Zamanlar İstanbul, iki gencin dönemin zalimlerine karşı yazdığı Köroğlu destanını anlatıyor. Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Ali ve Alina Boz’un hayat verdiği Seher’in okul koridorlarında başlayan adalet arayışı, onları İstanbul suç dünyasının dengesini sarsacak bir ikiliye çevirecek.