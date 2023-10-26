TRT'nin Teşkilat dizisine Elif geliyor

Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı isimlerin yer aldığı TRT ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat 4. sezonuyla geri döndü. Kadroya birçok yeni oyuncu dahil olurken yapımdan ayrılan isimler de oldu.

Sibel Aytan kadroda

Gazeteci BirseN Altuntaş’ın haberine göre Burak Arlıer’in yönettiği diziye Sibel Aytan dahil oluyor. Son olarak “Al Sancak” dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Aytan fenomen dizide “Elif” rolünü canlandıracak.