Anasayfa Magazin Tuba Büyüküstün ikiz kızları Maya ve Toprak ile Paris pozlarını paylaştı! İkizlerin son hali şaşırttı
Tuba Büyüküstün ikiz kızları Maya ve Toprak ile Paris pozlarını paylaştı! İkizlerin son hali şaşırttı
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, eski eşi Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak ile Paris'e gitti. Ünlü oyuncunun paylaştığı Paris kareleri ilgi gördü.
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Oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011 yılında Paris'te meslektaşı Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. 2012 yılında ikiz kızları Toprak ve Maya'yı dünyaya getiren çiftin evliliği sürpriz bir kararla 2017 yılında sona ermişti.
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Büyüküstün, bir süredir ikiz çocuklarıyla birlikte Fransa'nın başkenti Paris'te yaşamını sürdürüyor.
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Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Maya ve Toprak'la çektiği kareleri Instagram'dan paylaştı.
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Kızlarının son büyümüş halleri dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun gönderisine beğeni ve yorum yağdı.