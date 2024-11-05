Tuba Büyüküstün ikiz kızları Maya ve Toprak ile Paris pozlarını paylaştı! İkizlerin son hali şaşırttı

Oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011 yılında Paris'te meslektaşı Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. 2012 yılında ikiz kızları Toprak ve Maya'yı dünyaya getiren çiftin evliliği sürpriz bir kararla 2017 yılında sona ermişti.