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Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası kapsamında Dior defilesine katıldı! Şıklığı ile dikkat çekti
Sevilen oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası kapsamında Dior defilesine katıldı. Defilede siyah bir omzu açık ceket ve siyah pantolon tercih edilen ünlü isim şıklığı ile dikkatleri üzerine topladı.
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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalarda ikizleriyle birlikte Kapadokya tatile gitmişti. Büyüküstün şimdi de Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Dior Sonbahar/Kış 2025 defilesine katıldı.
Fotoğraf: Getty
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Defilede siyah bir omzu açık ceket ve siyah pantolon tercih edilen ünlü isim şıklığı ile dikkat çekti. Kombinini siyah çanta ve siyah ayakkabı ile tamamlayan Büyüküstün, saçlarını da topuz yaptı.
Fotoğraf: Getty
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Objektiflere samimi pozlar veren ünlü oyuncu kendi tarzını yansıtan şık kombini ve duruşuyla büyük beğeni topladı.
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