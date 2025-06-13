Tuğçe Tayfur bebeğini paylaştı
Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde üçüncü bebeğini kucağına aldı. Ancak doğum sonrası kan değerleri düşük çıkan minik bebek, ne yazık ki yoğun bakıma alındı. Tayfur'un bebeği kısa bir süre yoğun bakıma alınmıştı. Şarkıcı, tedavisi başarıyla tamamlanarak yoğun bakımdan çıkan bebeğiyle ilk pozunu paylaştı.
Aybüke Sengir
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz hafta üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Tayfur'un bebeği doğumdan sonra değerleri düşük çıkınca birkaç gün yoğun bakımda tedavi gördü.
Bebeğiyle evde zaman geçiren Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım geldi.
"ANNELER HİSSEDERMİŞ"
Tayfur, bebeğini emzirirken çektiği fotoğrafı, "Anne bebeğinin acıktığını hissedermiş. Küçük Necom Hiroşum" notuyla paylaştı.