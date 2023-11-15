Tuğçe Tayfur müjdeli haberi verdi: İkinci kez anne oluyor!

4 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eşi ile objektif karşısına geçerek bebeğinin ultrason görüntüsüyle poz verdi.

CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından veren Tayfur fotoğrafın altına, "Ay, çok heyecanlıyım" yazdı. Bir takipçisinin "Kız bebek geliyor" yorumuna da yanıt veren Tuğçe Tayfur, "Daha belli değil, sağlıklı olsun fark etmez" ifadelerini kullandı.