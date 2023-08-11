Türk düşes Hande Macit bebek bekliyor

O ANI KAÇIRMA ŞANSIM OLAMAZDI

Veliaht Prens Georg Alexander ise tanışmalarını şöyle anlatmıştı:"O anı kaçırma şansım olamazdı. O an sanki benim için hayat durdu. Onunla tanışmam ve konuşmam gerektiğini düşündüm. Hande'yi görene kadar ilk görüşte aşka inanmazdım. Hande benim için dünyanın en güzel kızı. Hande ile tanışmadan önce Türkler ve Türk kültürünü bilmiyordum. Hande sayesinde bilgi sahibi oldum. Hande ile Tarsus'a gittim ve çok beğendim. Türkiye'nin her noktası tarih. Türk yemeklerine bayıldım. Hande'yi ailem de çok sevdi. Hanedanlığın parçası olduğumdan ileride Macklenburg'a taşınacağız".