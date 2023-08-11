Türk düşes Hande Macit bebek bekliyor

Mersin'den eğitim için Hollanda'ya giden Hande Macit, Mecklenburg Prensi Alexander'la tanışıp evlenmiş ve düşes ilan edilmişti. Dünyanın konuştuğu bu ilginç aşk hikayesinden güzel bir haber geldi. Çift, bebek bekliyor.

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Türk düşes Hande Macit bebek bekliyor - Resim : 1

Mersin'den 13 yıl önce eğitim için Hollanda'nın Rotterdam kendine giden Hande Macit hikayesiyle sık sık gündeme geliyor. Çünkü o gerçekten bir 'düşes'... Ve şimdi çift bebek bekliyor.

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Türk düşes Hande Macit bebek bekliyor - Resim : 2

HANDE MACİT'İN PERİ MASALI

Hollanda'nın Rotterdam kentine 12 yıl önce öğrenim için giden Mersinli Hande Macit bir arkadaşının eğlencesinde tanıştığı Macklenburg Veliaht Presi Georg Alexander ile nikâh masasına oturup Macklenburg Dükalığı'nda 'Düşes' unvanı almıştı. Düşes ve Veliaht Prens 17 Haziran 2022'de nikah masasına oturmuştu.

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Türk düşes Hande Macit bebek bekliyor - Resim : 3

"YANIMA GELDİ SELAM VERDİ"

O dönem Sabah'a konuşan Hande Macit yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:"2019'da bir arkadaş eğlencesine katıldım. Alexander'i de tanımıyordum. İrlanda'da yaşıyormuş ve kardeşini ziyarete gelmiş. Eğlencede yanıma geldi, selam vererek konuşmaya başladı. Sohbet sonrası telefon numaramı aldı. Bir hafta sonra Almanya'dan Hollanda'ya geldi, sohbetimiz ilerledi, ziyaretler arttı. Alexander'in veliaht prens olduğunu tanışmalarından iki hafta sonra öğrendim".

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Türk düşes Hande Macit bebek bekliyor - Resim : 4

O ANI KAÇIRMA ŞANSIM OLAMAZDI

Veliaht Prens Georg Alexander ise tanışmalarını şöyle anlatmıştı:"O anı kaçırma şansım olamazdı. O an sanki benim için hayat durdu. Onunla tanışmam ve konuşmam gerektiğini düşündüm. Hande'yi görene kadar ilk görüşte aşka inanmazdım. Hande benim için dünyanın en güzel kızı. Hande ile tanışmadan önce Türkler ve Türk kültürünü bilmiyordum. Hande sayesinde bilgi sahibi oldum. Hande ile Tarsus'a gittim ve çok beğendim. Türkiye'nin her noktası tarih. Türk yemeklerine bayıldım. Hande'yi ailem de çok sevdi. Hanedanlığın parçası olduğumdan ileride Macklenburg'a taşınacağız".