Türkan Şoray'dan Turkish Delight makyajı yorumu
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray'ın ikonik makyajı bir akım haline gelerek kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Usta oyuncudan Turkish Delight makyajı için yorum gecikmedi.
Türkan Şoray'ın Yeşilçam'da kullandığı 'Turkish delight (Türk lokumu) makyajı adı altında başlayan akımını kısa sürede birçok ünlü isim denedi.
'Samsak Döveci' şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan, makyajıyla Türkan Şoray'a en çok benzeyen ünlülerden biri oldu.
Ardından oyuncu Selin Şekerci de Turkish Delight akımına ayak uydurdu. Daha önce Yeşilçam adlı dizide rol alan oyuncu "Yeşilçam benim işim Türkan Şoray makyajını nasıl kaptırdım diye el arttırdım şarkıyı da söyledim" ifadelerini kullandı.
TÜRKAN ŞORAY'DAN 'TURKISH DELIGHT MAKYAJI' YORUMU
Türkan Şoray, sosyal medyada popüler olan makyajı hakkında konuştu. Şoray, “Çok hoşuma gidiyor tebessümle seyrediyorum hepsini. Ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum, gençlere tavsiyem olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları.” diyerek genç kızlara öğüt verdi.