Türkan Şoray'dan Turkish Delight makyajı yorumu

Ardından oyuncu Selin Şekerci de Turkish Delight akımına ayak uydurdu. Daha önce Yeşilçam adlı dizide rol alan oyuncu "Yeşilçam benim işim Türkan Şoray makyajını nasıl kaptırdım diye el arttırdım şarkıyı da söyledim" ifadelerini kullandı.