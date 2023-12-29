Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal da buz dolu fıçının içine girdi

Daha önce de ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel yaz aylarında soğuk korkusunu yenebilmek için buz dolu fıçıya girmişti. Oğlu Kuzey ile buz dolu su fıçısına giren Çağla Şıkel, o anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Şimdi de Yağmur Ünal buz dolu fıçıya girdi.

“Yok canım hiç zorlanmadım"

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi Serhan Mark Kohen ile buz dolu fıçıya girdi. Ünal, o anları Instagram hesabı üzerinden “Yok canım hiç zorlanmadım inhale exhale tamam” notunu düşerek paylaştı.