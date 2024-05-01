Türkiye'yi terk edip İsviçre'ye yerleşmişti... Ünlü türkücü Seher Dilovan İsviçre'de köy hayatı yaşıyor

Yıllar önce İsviçre'ye yerleşen türkücü Seher Dilovan, sosyal medya hesabından sık sık İsviçre’deki köy yaşamından fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

1 / 11
Türkiye'yi terk edip İsviçre'ye yerleşmişti... Ünlü türkücü Seher Dilovan İsviçre'de köy hayatı yaşıyor - Resim : 1

Ünlü türkücü Seher Dilovan ülkeyi terk edip İsviçre'ye taşınmıştı. Artık bambaşka bir hayat yaşayan Dilovan, şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

2 / 11
Türkiye'yi terk edip İsviçre'ye yerleşmişti... Ünlü türkücü Seher Dilovan İsviçre'de köy hayatı yaşıyor - Resim : 2

Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor. Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakmış durumda.

3 / 11
Türkiye'yi terk edip İsviçre'ye yerleşmişti... Ünlü türkücü Seher Dilovan İsviçre'de köy hayatı yaşıyor - Resim : 3

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşıyor. 

4 / 11
Türkiye'yi terk edip İsviçre'ye yerleşmişti... Ünlü türkücü Seher Dilovan İsviçre'de köy hayatı yaşıyor - Resim : 4

Ailesiyle birlikte Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor. 