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Türkiye'yi terk edip İsviçre'ye yerleşmişti... Ünlü türkücü Seher Dilovan İsviçre'de köy hayatı yaşıyor
Yıllar önce İsviçre'ye yerleşen türkücü Seher Dilovan, sosyal medya hesabından sık sık İsviçre’deki köy yaşamından fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.
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Ünlü türkücü Seher Dilovan ülkeyi terk edip İsviçre'ye taşınmıştı. Artık bambaşka bir hayat yaşayan Dilovan, şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.
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Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor. Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakmış durumda.
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Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşıyor.
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Ailesiyle birlikte Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor.