Ünlü gitarist Jeff Beck hayatını kaybetti: Ölüm nedeni açıklandı

Dünyanın en büyük gitaristlerinden bir sayılan İngiliz müzisyen Jeff Beck, geçirdiği ani hastalık nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti. The Yardbirds adlı grupla ün kazanan İngiliz gitar fenomeni Jeff Beck’in salı günü yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ünlü sanatçının sosyal medya hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada Jeff Beck'in aniden bakteriyel menenjite yakalandıktan sonra huzur içinde son nefesini verdiği yazıldı. Beck’in ölümünün ardından resmi Twitter sayfasından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Jeff Beck’in vefat haberini ailesi adına derin ve derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Aniden bakteriyel menenjit kaptıktan sonra, dün huzur içinde vefat etti” ifadeleri kullanıldı.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv