Ünlü gitarist Jeff Beck hayatını kaybetti: Ölüm nedeni açıklandı

Dünyanın en büyük gitaristlerinden bir sayılan İngiliz müzisyen Jeff Beck, geçirdiği ani hastalık nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti. The Yardbirds adlı grupla ün kazanan İngiliz gitar fenomeni Jeff Beck’in salı günü yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ünlü sanatçının sosyal medya hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada Jeff Beck'in aniden bakteriyel menenjite yakalandıktan sonra huzur içinde son nefesini verdiği yazıldı. Beck’in ölümünün ardından resmi Twitter sayfasından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Jeff Beck’in vefat haberini ailesi adına derin ve derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Aniden bakteriyel menenjit kaptıktan sonra, dün huzur içinde vefat etti” ifadeleri kullanıldı.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

JEFF BECK KİMDİR?

24 Haziran 1944'te Surrey, İngiltere'de doğan Beck, sekiz kez Grammy kazandı ve Rock and Roll Hall of Fame için de iki kez aday gösterildi.

Rock müzik dünyasının en tanınan gitaristlerinden olan Beck, 2005 yılında altıncı eşi Sandra ile evlenmişti. Düğüne aralarında Sir Paul McCartney’nin de olduğu çok sayıda davetli katılırken Beck, 2016 yılında Johnny Depp ile tanışmış ve 2019’da bir albüm yapmışlardı.

Beck’in ölümü üzerine çok sayıda ünlü sanatçı da açıklamalarda bulundu. Black Sabbath’ın gitaristi Tony Iommi, “Jeff Beck çok özeldi ve bir daha onun gibi biri gelmeyecek” derken Black Sabbath’ın solisti Ozzy Osbourne da Beck’in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kiss grubundan Gene Simmons da Beck’in ölümünden üzüntü duyduğunu söylerken, “Kimse onun gibi gitar çalamıyordu” dedi.

Mick Jagger, Jimmy Page ve Brian May gibi rock müzik dünyasının önde gelen isimleri de Beck’in ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.