Anasayfa Magazin Ünlü isimler çocuklarının okul heyecanı paylaştı: "Bizim gözlerde yaşlar tabi yine"
Ünlü isimler çocuklarının okul heyecanı paylaştı: "Bizim gözlerde yaşlar tabi yine"
2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı, milyonlarca öğrenci okula döndü. Ünlü isimler de çocuklarının ilk gün heyecanını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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Cansu Kurtçu
"Ah benim güzellerim, canlarım… Zaman ne hızlısın… 2. Sınıf… bizim gözlerde yaşlar tabi yine… tüm çocuklarımıza hakettikleri sağlıklı, huzurlu bir yıl dilerim. Mutlulukla, keyifle geçsin. Zihinleri açık, akılları, vicdanları hür olsun. Hadi bakalım zil çaldı."
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Gamze Erçel
"Bütün çocuklarımızın okul hayatı çok güzel geçsin."
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Buse Terim
"Ah benim güzellerim, canlarım. Çok güzel bir yıl olsun ikiniz içinde"
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Pelin Akil
"Güzel bir okul senesi olsun çocuklar"