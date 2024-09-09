Ünlü isimler çocuklarının okul heyecanı paylaştı: "Bizim gözlerde yaşlar tabi yine"

Cansu Kurtçu

"Ah benim güzellerim, canlarım… Zaman ne hızlısın… 2. Sınıf… bizim gözlerde yaşlar tabi yine… tüm çocuklarımıza hakettikleri sağlıklı, huzurlu bir yıl dilerim. Mutlulukla, keyifle geçsin. Zihinleri açık, akılları, vicdanları hür olsun. Hadi bakalım zil çaldı."