Ünlü isimler çocuklarının okul heyecanı paylaştı: "Bizim gözlerde yaşlar tabi yine"

2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı, milyonlarca öğrenci okula döndü. Ünlü isimler de çocuklarının ilk gün heyecanını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 10
Ünlü isimler çocuklarının okul heyecanı paylaştı: "Bizim gözlerde yaşlar tabi yine" - Resim : 1

Cansu Kurtçu

"Ah benim güzellerim, canlarım… Zaman ne hızlısın… 2. Sınıf… bizim gözlerde yaşlar tabi yine… tüm çocuklarımıza hakettikleri sağlıklı, huzurlu bir yıl dilerim. Mutlulukla, keyifle geçsin. Zihinleri açık, akılları, vicdanları hür olsun. Hadi bakalım zil çaldı."

2 / 10
Ünlü isimler çocuklarının okul heyecanı paylaştı: "Bizim gözlerde yaşlar tabi yine" - Resim : 2

Gamze Erçel

"Bütün çocuklarımızın okul hayatı çok güzel geçsin."  

3 / 10
Ünlü isimler çocuklarının okul heyecanı paylaştı: "Bizim gözlerde yaşlar tabi yine" - Resim : 3

Buse Terim

"Ah benim güzellerim, canlarım. Çok güzel bir yıl olsun ikiniz içinde"

4 / 10
Ünlü isimler çocuklarının okul heyecanı paylaştı: "Bizim gözlerde yaşlar tabi yine" - Resim : 4

Pelin Akil 

"Güzel bir okul senesi olsun çocuklar"