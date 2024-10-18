Ünlü isimlerden Vural Çelik için taziye mesajları
Aralarında Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in ani ölümünün ardından ünlü isimler art arda taziye mesajları yayınladı.
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Gülse Birsel
"Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz."
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Ata Demirer
Güzel zamanlar, güzel yıllar. Çok erken bir veda. Ailesine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim"
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Hale Caneroğlu
"Üzüntümü ifade bile edemiyorum! Şoktayım! Yıllarca rol arkadaşım oldun! Işıklar içinde uyu Kubim!"
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Şenay Gürler
"Dizimizin Kubilayı Vural'ı çok erken kaybettik maalesef. Sevenlerine sabır dilerim."