Ünlü isimlerden Vural Çelik için taziye mesajları

Aralarında Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in ani ölümünün ardından ünlü isimler art arda taziye mesajları yayınladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ünlü isimlerden Vural Çelik için taziye mesajları - Resim : 1

Gülse Birsel 

"Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz." 

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Ünlü isimlerden Vural Çelik için taziye mesajları - Resim : 2

Ata Demirer

Güzel zamanlar, güzel yıllar. Çok erken bir veda. Ailesine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim"

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Ünlü isimlerden Vural Çelik için taziye mesajları - Resim : 3

Hale Caneroğlu

"Üzüntümü ifade bile edemiyorum! Şoktayım! Yıllarca rol arkadaşım oldun! Işıklar içinde uyu Kubim!"

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Ünlü isimlerden Vural Çelik için taziye mesajları - Resim : 4

Şenay Gürler

"Dizimizin Kubilayı Vural'ı çok erken kaybettik maalesef. Sevenlerine sabır dilerim."