Ünlü Japon tasarımcı Issey Miyake hayatını kaybetti

Dünyanın en ünlü moda tasarımcılarından biri olan Issey Miyake'nin 84 yaşında hayatını kaybetti. Reuters’ın aktardığı habere göre Issey Miyake karaciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Miyake’nin cenazesinin sadece ailesinin katılımıyla gerçekleştiği ve bir tören düzenlenmeyeceği duyuruldu.

ATOM BOMBASINDAN KURTULMUŞTU

BBC'nin haberine göre 1938'de Hiroşima'da doğan Miyake, şehir Amerika Birleşik Devletleri tarafından atılan bir atom bombasıyla harap olduğunda sadece yedi yaşındaydı.

Bir yetişkin olarak bunun hakkında konuşmak konusunda isteksizdi ve 2009'da New York Times'a "atom bombasından kurtulan tasarımcı" olarak bilinmek istemediğini yazdı.

"Gözlerimi kapattığımda hala kimsenin yaşamaması gereken şeyleri görüyorum" diye yazdı ve şöyle devam etti: "Yaratılabilen, yok edilmeyen, güzellik ve neşe getiren şeyleri düşünmeyi tercih ediyorum"

GENÇKEN DANSÇI YADA ATLET OLMAK İSTİYORDU

Miyake gençken dansçı ya da atlet olmak istiyordu ama bu, kız kardeşinin moda dergilerini okuduktan sonra değişti.

Bir Tokyo sanat üniversitesinde grafik tasarım okudu ve ardından 1960'larda Paris'e taşındı ve burada ünlü moda tasarımcıları Guy Laroche ve Hubert de Givenchy ile çalıştı.

1970 yılında Miyake Tasarım Stüdyosu'nu açmak için Tokyo'ya dönmeden önce kısa bir süre New York'a taşındı.

1980'lere gelindiğinde, plastikten metale ve ayrıca geleneksel Japon malzemeleri ve kağıda kadar çeşitli malzemelerle çalıştığı için dünyanın en önde gelen tasarımcılarından biri olarak ünlendi.

YENİ BİR KATLAMA YÖNTEMİ GELİŞTİRDİ

Miyake, kumaşı bir ısı presinde kağıt katmanları arasına sararak yeni bir katlama yöntemi geliştirdi.

Çeşitli testlerden sonra olağanüstü bir başarıyla, pilelerin yerinde kaldığını ve kırışmadığını kanıtladı. Bu onun imzasını taşıyan Pleats Please markasını kurmasının önünü açtı.

Yüksek teknolojili, ancak pratik ve rahat bir tarz yaratmasıyla tanındı ve sadece Japonya'nın moda endüstrisinde değil, küresel podyumda da bir marka ismiydi.

STEVE JOBS'A KAZAK TASARLADI

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, Miyake'den ikonik balıkçı yaka kazaklarını tasarlamasını istedi ve bildirildiğine göre her biri 175 dolardan 100 tane yaptı.