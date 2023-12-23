Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun annesini ölüm yıl dönümünde andı: Bu dünyada bana cenneti yaşattın...

Oyuncu Açelya Akkoyun, geçtiğimiz yıl aralık ayında annesi İncila Akdeniz'i kaybetmişti. Ünlü oyuncu, annesine olan büyük özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

"EN UZUN BEKLEYİŞİN BAŞLADIĞI GECE"

Açelya Akkoyun gönderisine şu notu düştü:

"Canım benim, yaşam şansım, sen gideli tam bir yıl oldu. Bu gece en uzun geceymiş. Benim içinse en uzun bekleyişin başladığı gece. Artık bizi tek başına taşıyorum bedenen ama zihnen, kalben, hiç ayrılmadık. Seninle, evrenle, her şeyin farkına vararak yola devam ediyoruz. Seni çok seviyorum nurun burada devam ediyor, sen de nurlar içindesin hissediyorum. Seni çok seviyoruz. Cenneti bana yaşattığın için bu dünyada sana çok teşekkür ederim cannım annem."