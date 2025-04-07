Ünlü oyuncu Burcu Biricik kızı Luna'nın son halini paylaştı

Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Kuzgun ve Camdaki Kız gibi dizilerdeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, 9 aylık olan kızı Luna'nın son halini paylaştı. Biricik, kızının yüzünü yine göstermemeyi tercih etti. 

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ünlü oyuncu Burcu Biricik kızı Luna'nın son halini paylaştı - Resim : 1

2016 yılında nikâh masasına oturan Burcu Biricik-Emre Yetkin çifti, 15 Haziranda bebeğini kucağına aldı. Ünlü, kızına Luna adını verdi. 

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Ünlü oyuncu Burcu Biricik kızı Luna'nın son halini paylaştı - Resim : 2

Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Burcu Biricik zaman zaman sosyal medya hesabından kızıyla pozlarını paylaşıyor. 

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Ünlü oyuncu Burcu Biricik kızı Luna'nın son halini paylaştı - Resim : 3

Ünlü oyuncu o pozlara yenisini ekledi. 9 aylık olan minik kızı Luna'yı paylaştı.  

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Ünlü oyuncu Burcu Biricik kızı Luna'nın son halini paylaştı - Resim : 4

Ünlü isim paylaşımına 'Günlük pozitif' notunu düştü.  Biricik, kızının yüzünü yine göstermemeyi tercih etti.    