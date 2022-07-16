Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu Almanya'da evlendi

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Kiraz Mevsimi isimli dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti 7 yılın ardından nikah masasına oturdu.
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Çayoğlu’nun ailesinin yaşadığı Almanya'nın Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.
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Gürel ve Çayoğlu'nun bu mutlu gününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
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Özge Gürel nikahta Özlem Kaya imzalı elbise giyerken Serkan Çayoğlu ise Levon Kordonciyan tarafından tasarlanan takım elbise tercih etti.