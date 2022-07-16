Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu Almanya'da evlendi

Ünlü oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıdı. Çift, Almanya'da hayatlarını birleştirdi

1 / 8

Kiraz Mevsimi isimli dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti 7 yılın ardından nikah masasına oturdu. 

2 / 8

Çayoğlu’nun ailesinin yaşadığı Almanya'nın Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. 

3 / 8

Gürel ve Çayoğlu'nun bu mutlu gününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. 

4 / 8

Özge Gürel nikahta Özlem Kaya imzalı elbise giyerken Serkan Çayoğlu ise Levon Kordonciyan tarafından tasarlanan takım elbise tercih etti. 