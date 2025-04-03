Ünlü oyuncu Taner Rumeli ve Ceyda Aşık nişanlandı
Ünlü oyuncu Taner Rumeli, 13 yıldır aşk yaşadığı Ceyda Aşık’la evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.
1 / 4
Son olarak Deha dizisinde 'Karga' karakteriyle izlediğimiz Taner Rumeli, evlilik yolunda ilk adımını attı.
2 / 4
13 yıldır Ceyda Aşık ile aşk yaşayan Taner Rumeli, nişanlandığı ana ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
3 / 4
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tekirdağ’da yapılan isteme töreni sonrası aile arasında yüzükler takıldı.
4 / 4
Rumeli, “Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik" demişti.