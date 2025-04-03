Ünlü oyuncu Taner Rumeli ve Ceyda Aşık nişanlandı

Ünlü oyuncu Taner Rumeli, 13 yıldır aşk yaşadığı Ceyda Aşık’la evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Ünlü oyuncu Taner Rumeli ve Ceyda Aşık nişanlandı - Resim : 1

Son olarak Deha dizisinde 'Karga' karakteriyle izlediğimiz Taner Rumeli, evlilik yolunda ilk adımını attı.

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Ünlü oyuncu Taner Rumeli ve Ceyda Aşık nişanlandı - Resim : 2

13 yıldır Ceyda Aşık ile aşk yaşayan Taner Rumeli, nişanlandığı ana ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ünlü oyuncu Taner Rumeli ve Ceyda Aşık nişanlandı - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tekirdağ’da yapılan isteme töreni sonrası aile arasında yüzükler takıldı.

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Ünlü oyuncu Taner Rumeli ve Ceyda Aşık nişanlandı - Resim : 4

Rumeli, “Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik" demişti.