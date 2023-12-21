Ünlü oyuncular Erdem Şanlı ve Deniz Işın aşklarını ilan etti

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisindeki Zıpkın Ateş rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Erdem Şanlı ile Ömer dizisinin sevilen karakteri Şule'yi canlandıran Deniz Işın aşk yaşamaya başladı. İkili, ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan etti.

Aşklarını ilan ettiler

Deniz Işın ile samimi verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu Erdem Şanlı, ilişkisini ilan etti. Çiftin aşk dolu pozlarına takipçilerinden de yorum yağdı. İkili, dün akşam düzenlenen bir yılbaşı yemeğine de el ele katıldı.