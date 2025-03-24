Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan'ın boşanacağı iddia edildi
5 yıldır evli olan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.
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Anladın Sen Onu, Sağındayım Solundayım, Manzara, Yok Artık, Akrep İğnesi gibi seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren şarkıcı Aylin Coşkun, 5 yıl önce Volkan Aslan ile evlenmişti.
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14 yıl nişanlı kaldıktan sonra 5 yıl önce nikah masasına oturan çift, 30 kez tüp bebek tedavisi gördüklerini açıklamıştı.
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Çiftin 5 yıllık evliliğini sonlandıracağı iddia edildi. Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Coşkun, eşi Volkan Aslan ile olan paylaşımlarını da sosyal medya hesabından kaldırdı.
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Edinilen bilgilere göre, taraflar bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalışsa da tüm çabalar sonuçsuz kaldı. İkili, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.