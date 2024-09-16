Ünlü şarkıcı Hadise'nin konser tarzı gündem oldu

Magazin gündeminin konuşulan isimlerinden Hadise, İstanbul konserinde şovuyla ve tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Elele Online

Elele Online
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin konser tarzı gündem oldu - Resim : 1

Son olarak Kerem Bürsin ile gittiği Venedik'ten paylaşım yaparak adından söz ettiren Hadise şimdi de İstanbul konserinde yaptığı şov ve kostümü ile gündeme geldi. 

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin konser tarzı gündem oldu - Resim : 2
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin konser tarzı gündem oldu - Resim : 3

İddialı seçimleriyle bilinen ünlü şarkıcı Hadise bu sefer süper mini şort ve sütyen tercih etti.

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin konser tarzı gündem oldu - Resim : 4

Tarzını oversize ceket ve uzun çizmelerle tamamlayan Hadisenin stili sosyal medyayı ikiye böldü.