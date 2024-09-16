Ünlü şarkıcı Hadise'nin konser tarzı gündem oldu
Magazin gündeminin konuşulan isimlerinden Hadise, İstanbul konserinde şovuyla ve tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti.
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Son olarak Kerem Bürsin ile gittiği Venedik'ten paylaşım yaparak adından söz ettiren Hadise şimdi de İstanbul konserinde yaptığı şov ve kostümü ile gündeme geldi.
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İddialı seçimleriyle bilinen ünlü şarkıcı Hadise bu sefer süper mini şort ve sütyen tercih etti.
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Tarzını oversize ceket ve uzun çizmelerle tamamlayan Hadisenin stili sosyal medyayı ikiye böldü.