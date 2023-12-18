Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir evlendi

Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Kapadokya'da evlilik teklifi aldığı sevgilisi Abdullah Karatay ile Mersin'de dünyaevine girdi.

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir evlendi

Bu Benim Öyküm şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay'la hayatına birleştirdi. 23 Ekim'de nişanlanan çift, ilişkilerini resmiyete dökerek evlendi.

Mersin'de evlendiler

Ünlü çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' dedi. İkilinin, bu mutlu gününe dair kareler sosyal medyada paylaşıldı.

"Evet dedim çocuklar"

Tuğçe Kandemir, geçtiğimiz eylül ayında sevgilisinden evlilik teklifi aldığını, sosyal medya hesabından "Evet dedim çocuklar" notuyla duyurmuştu.

 
 
 
 
 
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