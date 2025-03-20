Ünlü şef Danilo Zanna'nın eski eşine ödeyeceği nafaka belli oldu
İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2021 yılındaanlaşmalı olarak boşanmıştı. Nafaka konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine Tuğçe Demirbilek yeniden mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şefin eski eşi ve oğlu için ödeyeceği ücret belli oldu.
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İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında evlenmiş, 2013 yılında oğulları dünyaya gelmişti.
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Yaşanan anlaşmazlığın ardından ünlü şef, eski eşi Tuğçe Demirbilek'e 'suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile' boşanma davası açmıştı.
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Danilo şef ve Demirbilek İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2021 yılında görülen boşanma davasında anlaşmalı olarak boşanırken, mahkeme çiftin çocukları için ortak velayet kararı vermişti.
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Tuğçe Demirbilek ve Danilo şef arasında süreç içerisinde yaşanan nafaka konusundaki anlaşmazlık üzerine Demirbilek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne nafakanın arttırılması için dava açtı.