Ünlü sporcu Jo Lindner (joesthetics) 30 yaşında hayatını kaybetti

Instgram'da 8.5 milyon, Youtube'ta yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Alman influencer Jo Lindner, sosyal medyada fitness videoları yayınlayarak ün kazanmıştı. Joesthetics 30 yaşında anevrizma sonucu yaşamını yitirdi. Haber, fitness fenomeninin kız arkadaşı Nicha tarafından 1 Temmuz Cumartesi günü doğrulandı. Jo Lindner, vücut geliştirme sporuna yönelik öneriler ve beslenme programları gibi paylaşımlarda bulunuyordu.

Kız arkadaşı Nicha, yaptığı açıklamada Lindner'in kendi kollarında öldüğünü duyurdu. Dail Mail'e göre zamanını daha çok Tayland ve Dubai'de geçiren Joesthetics, üç gün önce boynunda bir ağrı hissetmiş ancak bunun ne olduğunu anlayamamıştı.

Nicha, "3 gün önce boynunun ağrıdığını söylüyordu. Çok geç olana kadar gerçekten fark etmiyoruz" diyor.

KALP KRİZİ ENDİŞESİ TAŞIMIŞ

Joesthetics, ölümünden sadece haftalar önce, nadir görülen kas durumu nedeniyle aşırı antrenmanın kalp krizi geçirmesine yol açmasından endişe ettiğini söylemiş. Haziran ayında bir YouTuber arkadaşının programına katılan Joesthetics, kasların harekete veya basınca alışılmadık derecede duyarlı hale gelmesine neden olan nadir bir genetik durum olan dalgalı kas hastalığı teşhisi konduğundan bahsetmiş ve "Teknik olarak bir kramp" demiş. Lindner, son paylaşımlarında ise yoğun vücut geliştirmeye bir yıl ara verdikten sonraki çalışmalarını anlatmış.

Lindner'ın bir arkadaşı ise ölümünden kısa bir süre sonra bir YouTube videosu yayınlayarak , ölüm nedeni raporlarının ön bulgulara dayandığını söylemiş ve "Hâlâ otopsi raporlarını bekliyoruz” diye eklemiş.

JO LİNDNER'İN ÖLÜM NEDENİ ANEVRİZMA NEDİR?

Anevrizma, atardamar duvarının bir kısmı zayıfladığında, anormal bir şekilde balonlaşmasına veya genişlemesine izin verdiğinde meydana gelir. Anevrizmalar herhangi bir arterde meydana gelebilir. Aort anevrizması (Kalpten vücuda kan taşıyan ana arterde meydana gelir), Serebral Anevrizma (Beynin bir arterinde meydana gelir) gibi farklı anevrizma türleri vardır.