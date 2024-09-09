Ünlüler, Narin'in ölüm haberinin ardından isyan etti: Nasıl kıydınız?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, dere yatağında bulundu. Narin'in ölüm haberine ünlü isimler isyan etti. İşte o paylaşımlar...

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Ünlüler, Narin'in ölüm haberinin ardından isyan etti: Nasıl kıydınız? - Resim : 1

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi. Cansız bedeni bulunan Narin'in haberinin ardından sanat camiası ve ünlüler sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar…

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Ünlüler, Narin'in ölüm haberinin ardından isyan etti: Nasıl kıydınız? - Resim : 2

HÜLYA KOÇYİĞİT

Ah, Narin... Ah, güzel evladım... 19 gün sonra senden böyle haber almak çok acı. Sana bunu yapanlar, bu dünyada hesabını verecekler. Dilerim, ömür boyu huzur bulamaz ve en ağır cezayı alır sana kıyanlar.

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Ünlüler, Narin'in ölüm haberinin ardından isyan etti: Nasıl kıydınız? - Resim : 3

HÜLYA AVŞAR

Çok üzgünüm. Suçlunun bulunacağı günü iple çekiyorum.

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Ünlüler, Narin'in ölüm haberinin ardından isyan etti: Nasıl kıydınız? - Resim : 4

DOĞA RUTKAY KAMAL

19 gün sonra geldi haberin Narin. Her gün bu haberi bile bile beklemek ayrı, seni gülerken görememek ayrı, yine kapanmayacak bir yaranın adı oldun Narin.