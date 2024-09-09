Ünlüler, Narin'in ölüm haberinin ardından isyan etti: Nasıl kıydınız?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, dere yatağında bulundu. Narin'in ölüm haberine ünlü isimler isyan etti. İşte o paylaşımlar...
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi. Cansız bedeni bulunan Narin'in haberinin ardından sanat camiası ve ünlüler sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar…
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HÜLYA KOÇYİĞİT
Ah, Narin... Ah, güzel evladım... 19 gün sonra senden böyle haber almak çok acı. Sana bunu yapanlar, bu dünyada hesabını verecekler. Dilerim, ömür boyu huzur bulamaz ve en ağır cezayı alır sana kıyanlar.
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HÜLYA AVŞAR
Çok üzgünüm. Suçlunun bulunacağı günü iple çekiyorum.
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DOĞA RUTKAY KAMAL
19 gün sonra geldi haberin Narin. Her gün bu haberi bile bile beklemek ayrı, seni gülerken görememek ayrı, yine kapanmayacak bir yaranın adı oldun Narin.