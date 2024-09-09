Ünlüler, Narin'in ölüm haberinin ardından isyan etti: Nasıl kıydınız?

HÜLYA KOÇYİĞİT

Ah, Narin... Ah, güzel evladım... 19 gün sonra senden böyle haber almak çok acı. Sana bunu yapanlar, bu dünyada hesabını verecekler. Dilerim, ömür boyu huzur bulamaz ve en ağır cezayı alır sana kıyanlar.

