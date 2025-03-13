Unutulmaz dizi 'Sihirli Annem' film oluyor! Efsane kadro yeniden buluşuyor
Yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem, eski oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye taşınıyor. 10 yıl sonra setlere dönen İnci Türkay yeniden Betüş rolünde olacak.
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2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor. Geçtiğimiz yıllarda dijital bir platformda yeni bir kadroyla çekilen dizi, eski kadrosuyla beyazperdeye uyarlanacak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz yıllarda yapılması planlanan ancak daha sonra ertelenen 'Sihirli Annem' dizisinin film uyarlaması, eski kadrosuyla yeniden çekilmeye hazırlanıyor.
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Uzun yıllardır Londra’da yaşayan dizinin Betüş’ü İnci Türkay filmde başrol oynayacak.
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Türkay, konuk olduğu projenin ardından 10 yıl sonra Sihirli Annem filmiyle ilk kez setlere dönecek.