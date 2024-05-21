Uraz Kaygılaroğlu'ndan final yapan 'Sakla Beni' hakkında eleştiri

'SON GÜLÜŞÜM HAVALİMANINDA OLDU'

İbrahim Selim'in dizi çekilirken 'Artık Yeter' dediğin bir olay oldu mu sorusuna Kaygılaroğlu 'Oldu tabii ki' derken, "Dizinin başında yurt dışından geldim güle oynaya geldim, son gülüşüm havalimanında oldu. Hiç mi yalıya girdiğimden beri bir gülme sahnesi olmaz. Yalıya girdiğimden itibaren sürekli kara bulutlar, sürekli karamsarlık, böyle geçti” dedi.