Uraz Kaygılaroğlu'ndan final yapan 'Sakla Beni' hakkında eleştiri
Star TV'de bu sezon başlayan ancak kısa süre sonra final yapan 'Sakla Beni' dizisi için başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, erken final yapan dizisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrollerini paylaştığı Sakla Beni, reyting kurbanı olarak 26. bölümde final yapmıştı.
Diziyle ilgili en çok gelen eleştirilerin başında, karmaşık ilişki ağı nedeniyle izleyicinin diziden kopması yer alıyordu.
İbrahim Selim'le Bu Gece programına katılan Uraz Kaygılaroğlu, dizinin erken finaliyle ilgili sorulara yanıt verdi.
'SON GÜLÜŞÜM HAVALİMANINDA OLDU'
İbrahim Selim'in dizi çekilirken 'Artık Yeter' dediğin bir olay oldu mu sorusuna Kaygılaroğlu 'Oldu tabii ki' derken, "Dizinin başında yurt dışından geldim güle oynaya geldim, son gülüşüm havalimanında oldu. Hiç mi yalıya girdiğimden beri bir gülme sahnesi olmaz. Yalıya girdiğimden itibaren sürekli kara bulutlar, sürekli karamsarlık, böyle geçti” dedi.