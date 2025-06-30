Uraz Kaygılaroğlu'nun dedesi hayatını kaybetti

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Uraz Kaygılaroğlu'nun dedesi Metin Kaygılaroğlu, Balıkesir’deki evinde yaşamını yitirdi.

BALIKESİRPOR TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında Balıkesirspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Metin Kaygılaroğlu, kırmızı-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunmuştu. Balıkesirspor’un tarihine adını yazdıran isimlerden biri olan Kaygılaroğlu’nun vefatı, taraftarlar ve spor camiasında büyük üzüntü ile karşılandı. Evli ve iki çocuk babası olan Metin Kaygılaroğlu, aynı zamanda ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun da büyükbabasıydı.

Balıkesirspor’a yön veren isimlerden biri olarak hafızalarda yer eden Metin Kaygılaroğlu’nun cenaze töreni, yurtdışında bulunan aile yakınlarının da katılımıyla 1 Temmuz Salı günü, Zağnos Paşa Camiinden son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

TAZİYE MESAJI PAYLAŞILDI

Metin Kaygılaroğlu’nun vefatı sonrası Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı paylaştı. Mesajda "Eski başkanlarımızdan Metin Kaygılaroğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaygılaroğlu’na Allah’tan rahmet, sevenleri, yakınları, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz."