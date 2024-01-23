Urla'ya yerleşen Doğa Rutkay: Trafik derdin yok, yediklerimden keyif alıyorum

Kerimcan Kamal ile 2014 yılında dünyaevine giren Doğa Rutkay, Temmuz 2018'de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. Geçtiğimiz senelerde İzmir’in Urla ilçesinden ev alan Doğa Rutkaybu sene ise İstanbul’u terk ederek Urla’ya yerleşti. Uzun yıllardır Güldür Güldür'de yer alan Doğa Rutkay Sibel Arna'nın konuğu oldu. Rutkay yeni hayatına dair yaşadıklarını anlattı.

"Mesafeler kısa, trafik derdin yok. Her taraf doğa"

Çocukları olmasa belki de İstanbul'da yaşamaya devam etmenin Kerimcan Kamal ve kendisi için daha kolay olabileceğini dile getiren Doğa Rutkay, Urla'nın çocukları için çok güzel bir seçenek olduğunu söyledi

Rutkay, İstanbul'da mutsuz olduğunu söyleyerek "2021'de aldık ama 2 yıl inşaat süresi vardı. Biraz çocuklarla Urla'da da bir hayatımız olur dedik, çocuklar İstanbul'a alışmadan doğada, hayvanların, bitkilerin olduğu bir yerde mi olsa diye... Kerimcan'ı ikna etmem zor oldu. 8-9 ay oldu buraya yerleşeli. Taşındığımız için hiç pişman olmadık, buraya çok alıştık. Haftanın üç günü zaten İstanbul'a gidiyoruz. Evi de kapattık, İstanbul'a gidince otelde ve kısa süreli kiralanan evlerde kalıyoruz. Çocuklar burada okula başladı. Mesafeler kısa, trafik derdin yok. Her taraf doğa... Sebze meyvemizi gidip çevredeki çiftçilerden alıyoruz. Çocuklarımız beş yaşında, farklı büyüsünler istedik.

"Yediklerimden keyif alıyorum"

Benim bütün baba tarafım burada Çeşme-Dalyan'dalar... Bir sürü arkadaşımız da var yalnızlık çekmedik. İstanbul'dan da Ankara'dan da başka yerlerden de çok dostumuz geldi. Uyandığımda kendimi burada çok daha iyi hissediyorum. Yediklerimden keyif alıyorum. Burada herkes birbirine yardım ediyor. Yaşayanlar da bana ‘Ne olur buranın reklamını yapmayın, ne olur Urla’mızı tanıtmayın’ diyorlar.

‘Ben de buraya saygı duyarak geldim, sizden olmak için geldim’ dedim. İnsanlara ve çocuklara karşı inanılmaz bir saygı var. İstanbul’a küskün değilim ama çocuklarım için burası daha iyi.”

"Urla’da maalesef güzel dondurmacı yok. O işe girmeyi düşünüyorum"

Rutkay, Urla’da gerçekleştirmek istediği hayalini de açıkladı: “Beni en rahatlatan yemek dondurma. Urla’da maalesef güzel dondurmacı yok. O işe girmeyi düşünüyorum. Çok güzel dondurma yapıyorum. Kendime biri yan kol meslek düşünüyorum. İyi dondurmacılar beni arasın.”