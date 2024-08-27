Usta oyuncu Cihat Tamer'in acı günü: Oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti
Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Cihat Tamer oğlunun vefat haberiyle sarsıldı. 81 yaşındaki Cihat Tamer'in oğlu 57 yaşında hayatını kaybetti.
'Bizimkiler', 'Perihan Abla', 'Mahallenin Muhtarları' gibi unutulmaz yapımlarda rol alan usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti.
Usta oyuncunun oğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
DURUMU AĞIRLAŞMIŞTI
Özel bir hastanede tedavi gören Atilla Tamer'in durumu ağırlaşmıştı. Usta sanatçı oğlu için kan anonsu yapmıştı.
"OĞLUMU KAYBETTİK"
Durumu kötüleşen Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihat Tamer, acı haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" sözleriyle duyurdu.
CENAZE DETAYLARI NETLEŞTİ
Atilla Tamer'in cenaze detayları babası Cihat Tamer tarafından paylaşıldı. 57 yaşında hayatını kaybeden isim, bugün Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.