Usta oyuncu Cihat Tamer'in acı günü: Oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Cihat Tamer oğlunun vefat haberiyle sarsıldı. 81 yaşındaki Cihat Tamer'in oğlu 57 yaşında hayatını kaybetti.

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Usta oyuncu Cihat Tamer'in acı günü: Oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti - Resim : 1

'Bizimkiler', 'Perihan Abla', 'Mahallenin Muhtarları' gibi unutulmaz yapımlarda rol alan usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti.

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Usta oyuncu Cihat Tamer'in acı günü: Oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti - Resim : 2

Usta oyuncunun oğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

DURUMU AĞIRLAŞMIŞTI

Özel bir hastanede tedavi gören Atilla Tamer'in durumu ağırlaşmıştı. Usta sanatçı oğlu için kan anonsu yapmıştı. 

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Usta oyuncu Cihat Tamer'in acı günü: Oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti - Resim : 3

"OĞLUMU KAYBETTİK"

Durumu kötüleşen Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihat Tamer, acı haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" sözleriyle duyurdu.

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Usta oyuncu Cihat Tamer'in acı günü: Oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti - Resim : 4

CENAZE DETAYLARI NETLEŞTİ

Atilla Tamer'in cenaze detayları babası Cihat Tamer tarafından paylaşıldı. 57 yaşında hayatını kaybeden isim, bugün Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.