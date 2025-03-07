Usta sanatçı İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı

"Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Tedavi için hastane ve ev arasında gidip geliyor. Ancak doktorlar, durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti."