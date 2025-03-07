Usta sanatçı İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı
Uzun süredir kanser tedavisi gören 76 yaşındaki İlhan Şeşen'in sağlık durumu sevenlerini korkuttu. Usta sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler', 'Neler Oluyor Bize' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan usta sanatçı İlhan Şeşen'den gelen kötü haber sevenlerini üzdü.
2023 yılında akciğer kanserine yakalanan ve hastanede uzun süredir tedavi gören Türk müziğinin efsane sanatçılarından İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, Şeşen'in sağlık durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:
"Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Tedavi için hastane ve ev arasında gidip geliyor. Ancak doktorlar, durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti."