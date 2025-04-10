Uzak Şehir 21. bölümden ilk kareler yayınlandı



UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya annesinin bu topraklara gelme amacının Cihan’ın gücüyle alakalı olduğunu düşünse de Fikriye’nin gizlediği bambaşka gerçekler vardır. Cihan Alya’nın değişen ruh halinin altında ne sakladığını merak ederken Alya öz annesinin ona yaşattıklarını sadece Cihan’a anlatır.