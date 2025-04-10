Uzak Şehir 21. bölümden ilk kareler yayınlandı
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir Pazartesi akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. İlginç hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Uzak Şehir'in yeni bölümünden ilk kareler yayınlandı.
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Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’ dizisi her pazartesi Kanal D ekranlarına izleyicileri kilitlemeye devam ediyor.
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İkilinin uyumu ve sahnedeki enerjileri izleyicilerden tam not alırken dizi her her hafta reyting rekoru kırıyor.
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Sevilen dizinin yeni bölümü 14 Nisan Pazartesi günü 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziden ilk kareler yayınlandı.
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UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alya annesinin bu topraklara gelme amacının Cihan’ın gücüyle alakalı olduğunu düşünse de Fikriye’nin gizlediği bambaşka gerçekler vardır. Cihan Alya’nın değişen ruh halinin altında ne sakladığını merak ederken Alya öz annesinin ona yaşattıklarını sadece Cihan’a anlatır.