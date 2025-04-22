Uzak Şehir 23. bölümden ilk kareler yayınlandı
Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir dün akşam yine heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin 23. bölümünden ilk kareler de yayınlandı.
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Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir Pazartesi günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dizi dün akşam yine heyecanlı bir bölümle ekrana geldi.
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Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin 23. bölümünden ilk kareler de yayınlandı.
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Dizin 22. bölüm özeti
Cihan Alya’nın annesiyle ilgili kaygılarını dindirmek için gizlice yaptığı araştırma sonunda Fikriye’nin cezaevine girdiğini öğrenir. Alya’nın güvenliği için elini kana bulayan Fikriye, kızından yıllar sonra af diler.
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Alya yıllardır sonra öğrendiği gerçeğin altından kalkmakta zorlanırken ona tüm şefkatiyle yaklaşan Cihan olur. Alya yine de annesine güvenmekte zorlanırken Fikriye’yi yine güvenini sarsacak durumlar içinde bulur.