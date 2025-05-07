Uzak Şehir 25. bölümden ilk kareler yayınlandı
İlginç hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir Pazartesi günleri izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin 25. bölümünden ilk kareler de yayınlandı.
Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un oynadığı dizi ‘Uzak Şehir’ başladığı günden bu yana Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi haline geldi.
Uzak Şehir, 12 Mayıs Pazartesi günü 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziden ilk kareler yayınlandı.
Uzak Şehir son bölümde neler oldu?
Cihan’ın Fikriye ile Halis’in görüşmesinin peşine düşmesi Boran’ın cinayete kurban gittiğini gerçeğiyle yüzleşmesine neden olur. Alya Boran’ın ölümünden kendini sorumlu hissederken, oğlunu kimden koruyacağını bilmediği için de korkmaktadır. Cihan, hem Cihan Deniz’i korumak için, hem de ağabeyinin intikamını almak için Boran’ın canına kıyanların kim olduğunu araştırmaya başlar. Halis’in Fikriye’ye telefonda söyledikleri Cihan’la Alya’nın kafasını karıştırırken Fikriye gerçeği ortaya çıkarmak için tek başına hareket etmeye karar verir.
Özkan’ın sağlık durumu Nare’yi vicdan azabına sokarken, Şahin’le de aralarında aşılamayacak bir engel oluşturur. Nare’nin Özkan’a verdiği sözle kendine yeni bir pranga vururken verdiği kararın yıkımı da aşkı kadar büyük olur.