Uzak Şehir dizisinin 16. bölümünden yeni kareler yayınlandı
Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’ geçtiğimiz hafta heyecanlı bir bölümle ekrana gelmişti. AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in 16. bölümünden yeni kareler yayınlandı.
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Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir Pazartesi günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizi reytinglerde zirvedeki yerini koruyor.
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İkilinin uyumu ve sahnedeki enerjileri izleyicilerden tam not alırken sahneye dair birçok olumlu yorum yapılıyor.
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AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in 16. bölümünden yeni kareler yayınlandı.
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Uzak Şehir dizisinin 16.bölümünde neler olacak?
Alya Cihan’ın Mine’yle olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden olur. Kıskançlığını gizlemeye çalışan Alya karşısında Sadakat’i bulur.