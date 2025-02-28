Uzak Şehir dizisinin 16. bölümünden yeni kareler yayınlandı

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’ geçtiğimiz hafta heyecanlı bir bölümle ekrana gelmişti. AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in 16. bölümünden yeni kareler yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir dizisinin 16. bölümünden yeni kareler yayınlandı - Resim : 1

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir  Pazartesi günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizi reytinglerde zirvedeki yerini koruyor. 

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Uzak Şehir dizisinin 16. bölümünden yeni kareler yayınlandı - Resim : 2

İkilinin uyumu ve sahnedeki enerjileri izleyicilerden tam not alırken sahneye dair birçok olumlu yorum yapılıyor. 

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Uzak Şehir dizisinin 16. bölümünden yeni kareler yayınlandı - Resim : 3

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in 16. bölümünden yeni kareler yayınlandı.

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Uzak Şehir dizisinin 16. bölümünden yeni kareler yayınlandı - Resim : 4

Uzak Şehir dizisinin 16.bölümünde neler olacak?

Alya Cihan’ın Mine’yle olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden olur. Kıskançlığını gizlemeye çalışan Alya karşısında Sadakat’i bulur.  