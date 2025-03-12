Uzak Şehir dizisinin 18. bölümünden ilk kareler yayınlandı
Pazartesi akşamları seyircileri ekrana kilitleyen Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in 18. bölümünden ilk kareler yayınlandı.
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Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir dizisi Pazartesi akşamları seyircileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.
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Yayınlanan fragman ve fotoğraflara göre Cihan ve Alya arasındaki krizi devam ederken dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.
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Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in 17. bölümünden ilk kareler yayınlandı.
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Uzak Şehir 17. Bölüm Özeti
Cihan’ın boşanma dilekçesini imzalaması Alya’nın düşündüğü gibi kolay bir süreç olmaz. Cihan’ın yükselen öfkesi karşısında Alya çıkış yolu bulmakta zorlanır. Boşanmamakta direnen Cihan’ı ikna edemeyen Alya’ya yardım eli uzanır. Bunu öğrenen Cihan mantığından uzaklaşıp kıskançlığın verdiği öfkeyle hareket etmeye başlar.