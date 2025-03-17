Uzak Şehir dizisinin 18. bölümünden yeni kareler yayınlandı

Alya ve Cihan’ın boşanamamasının sonuçları çığ gibi büyüyerek önlerine gelir. Mine’nin kontrolden çıkan öfkesi Uğur’la Cihan’ı karşı karşıya getirirken Alya da Mine’nin nefretiyle yüzleşir. Mine kıskançlığına yenik düşüp Alya’nın canını yakmak için Cihan’ın geçmişiyle ilgili sırrı ona söyler.