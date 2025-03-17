Uzak Şehir dizisinin 18. bölümünden yeni kareler yayınlandı
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir bugün 18. bölümle izleyiciyle buluşacak. İlginç hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Uzak Şehir'in yeni bölümünden yeni kareler yayınlandı.
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Uzak Şehir 18. Bölüm ile bugün izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm yayınlanmadan önce bazı kareler yayınlandı.
Uzak Şehir 18. bölümde neler olacak?
Cihan’ın boşanma davasında Alya için söylediklerinden sonra Alya ve Cihan birbirlerine gerçek hislerini söylemekten kaçtıkça aralarındaki gerilim gittikçe şiddetlenir.
Demir’in Zerrin üzerinden Cihan’lardan intikam almaya çalışmasını önlemeye çalışan Nare başarısız olur. Kaya’dan Zerrin’in Demir’le evleneceğini saklaması iki kardeşin arasını bozarken Cihan Nare’yi kanatlarının altına alarak onu bu zamana kadar yaşadığı cendereden kurtarır.
Alya ve Cihan’ın boşanamamasının sonuçları çığ gibi büyüyerek önlerine gelir. Mine’nin kontrolden çıkan öfkesi Uğur’la Cihan’ı karşı karşıya getirirken Alya da Mine’nin nefretiyle yüzleşir. Mine kıskançlığına yenik düşüp Alya’nın canını yakmak için Cihan’ın geçmişiyle ilgili sırrı ona söyler.